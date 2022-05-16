Захватчики мечтают выжить и сбежать из ада войны с Украиной (видео)

16.05.2022 14:57 Дмитрий Колоней

Оккупанты сами так называют эту войну, почувствовав на себе силу наших защитников.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на СБУ, единственное, о чем мечтают сейчас оккупанты – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который удалось перехватить спецслужбам.

«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольнюсь буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…» – рассказывает другу оккупант, воюющий на Луганском направлении.

По его словам, у них уже сгорели все машины, а личному составу осталось полбатальона. В их алтайский край будут возить многие 200-е.

«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто как настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмирует захватчик.

Что ж, рашисты, добро пожаловать в ад! Вы сами выбрали себе такую ​​участь!