    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Захватчики мечтают выжить и сбежать из ада войны с Украиной (видео)
16.05.2022  14:57   Дмитрий Колоней

Захватчики мечтают выжить и сбежать из ада войны с Украиной (видео)

Оккупанты сами так называют эту войну, почувствовав на себе силу наших защитников.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на СБУ, единственное, о чем мечтают сейчас оккупанты  – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который удалось перехватить спецслужбам.

 
«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольнюсь буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…» – рассказывает другу оккупант, воюющий на Луганском направлении.
 
По его словам, у них уже сгорели все машины, а личному составу осталось полбатальона. В их алтайский край будут возить многие 200-е.
«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто как настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмирует захватчик.
Что ж, рашисты, добро пожаловать в ад! Вы сами выбрали себе такую ​​участь!

 

Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина, ад, фильм ужасов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.05 Криминал и происшествия Населенный пункт в Харьковской области обстреляли оккупанты 16.05 Криминал и происшествия В Харьковской области оккупанты попали в склад с химикатами 16.05 Криминал и происшествия Харьковские спасатели разбирают завалы (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 