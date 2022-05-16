Захватчики мечтают выжить и сбежать из ада войны с Украиной (видео)

Оккупанты сами так называют эту войну, почувствовав на себе силу наших защитников.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на СБУ, единственное, о чем мечтают сейчас оккупанты – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который удалось перехватить спецслужбам.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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