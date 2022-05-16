    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Салтовку снова обстреляли оккупанты: есть пострадавшие
16.05.2022  11:36   Рита Парфенова

Салтовку снова обстреляли оккупанты: есть пострадавшие

15 мая российские войска обстреляли окраины города.


РЕДПОСТ

За прошедшие сутки агрессор попадал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По го словам, российские оккупанты существенно уменьшили интенсивность обстрелов Харькова благодаря нашим Вооруженным Силам. Однако опасность для гражданского населения все еще есть.

Также враг продолжает обстреливать населённые пункты области. В Чугуевском районе 2 раненых.

В Харьковском районе из-за обстрелов россиян произошло 3 пожара, пострадавших нет.

Жителей Харькова и области призывают быть осмотрительными, не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, в Харькове наблюдается относительная тишина, но сохраняется риск ракетных и артиллерийских обстрелов.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.05 Криминал и происшествия Захватчики мечтают выжить и сбежать из ада войны с Украиной (видео) 16.05 Криминал и происшествия «Сам наблюдал, как уничтожают 16-этажные дома»: российский военнопленный рассказал о преступлениях (видео) 16.05 Криминал и происшествия Село под Харьковом обстреляли дважды за день: начато расследование
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 