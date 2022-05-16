Салтовку снова обстреляли оккупанты: есть пострадавшие

15 мая российские войска обстреляли окраины города.
За прошедшие сутки агрессор попадал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По го словам, российские оккупанты существенно уменьшили интенсивность обстрелов Харькова благодаря нашим Вооруженным Силам. Однако опасность для гражданского населения все еще есть.
Также враг продолжает обстреливать населённые пункты области. В Чугуевском районе 2 раненых.
В Харьковском районе из-за обстрелов россиян произошло 3 пожара, пострадавших нет.
Жителей Харькова и области призывают быть осмотрительными, не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним, в Харькове наблюдается относительная тишина, но сохраняется риск ракетных и артиллерийских обстрелов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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