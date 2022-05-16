16.05.2022 11:36 Рита Парфенова

Салтовку снова обстреляли оккупанты: есть пострадавшие

15 мая российские войска обстреляли окраины города.



РЕДПОСТ

За прошедшие сутки агрессор попадал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.



По го словам, российские оккупанты существенно уменьшили интенсивность обстрелов Харькова благодаря нашим Вооруженным Силам. Однако опасность для гражданского населения все еще есть.



Также враг продолжает обстреливать населённые пункты области. В Чугуевском районе 2 раненых.



В Харьковском районе из-за обстрелов россиян произошло 3 пожара, пострадавших нет.



Жителей Харькова и области призывают быть осмотрительными, не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, в Харькове наблюдается относительная тишина, но сохраняется риск ракетных и артиллерийских обстрелов.