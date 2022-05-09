09.05.2022 14:20 Виталий Хиневич

В Харькове коммунальщики поддерживают чистоту

Более сотни единиц спецтехники задействованы в вывозе бытовых отходов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что для поддержания чистоты на улицы Харькова ежедневно выезжают 135 единиц спецтехники коммунального предприятия «Комплекс по вывозу бытовых отходов».

Как сообщили на предприятии, в настоящее время ежедневный вывоз твердых бытовых отходов с придомовых территорий многоквартирных домов составляет около 6 тыс. куб. м. А на вывоз ТБО с территории частного сектора выезжает 13 мусоровозов - они вывозят 1400 куб. м мусора каждый день.

Также задействовано 25 единиц спецтехники для вывоза контейнеров-лодок с крупногабаритными отходами.

При этом объемы вывоза отходов повышаются из-за частых обстрелов города и значительного разрушения жилого фонда и объектов инфраструктуры.

Напомним, бригады комплекса «Харьковводоснабжение» и КП «Харьковводоканал» ежедневно проводят ремонтные работы для обеспечения бесперебойной поставки холодной воды жителям Холодногорского района.