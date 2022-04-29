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29.04.2022  21:41   Дмитрий Колоней

Учащиеся получат все документы о среднем образовании

Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращении, размещенном на Телеграм-канале отметил, что в ситуации развязанной против нас войны, многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. Соответствующие поручения я уже дал топонимической комиссии.
 
Почти половину школ наш враг так или иначе превратил в руины. После нашей Победы мы уделим огромное внимание их восстановлению. Моя принципиальная позиция – во всех школах должны появиться бомбоубежища. Хочу заверить родителей выпускников 9-х и 11-х классов. Все документы о получении среднего образования ваши дети получат.
 
Сегодня есть хорошие новости с фронта. Наши войска освободили от оккупантов село Русская Лозовая. Именно оттуда в течение последних месяцев враг беспощадно обстреливал Алексеевку, поселки Жуковского и Пятихатки. Но теперь захватчики отброшены от Харькова, и я надеюсь, что обстрелов этих районов и города в целом станет меньше.
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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