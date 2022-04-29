29.04.2022 21:41 Дмитрий Колоней

Учащиеся получат все документы о среднем образовании

Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращении, размещенном на Телеграм-канале отметил, что в ситуации развязанной против нас войны, многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. Соответствующие поручения я уже дал топонимической комиссии.

Почти половину школ наш враг так или иначе превратил в руины. После нашей Победы мы уделим огромное внимание их восстановлению. Моя принципиальная позиция – во всех школах должны появиться бомбоубежища. Хочу заверить родителей выпускников 9-х и 11-х классов. Все документы о получении среднего образования ваши дети получат.

Сегодня есть хорошие новости с фронта. Наши войска освободили от оккупантов село Русская Лозовая. Именно оттуда в течение последних месяцев враг беспощадно обстреливал Алексеевку, поселки Жуковского и Пятихатки. Но теперь захватчики отброшены от Харькова, и я надеюсь, что обстрелов этих районов и города в целом станет меньше.