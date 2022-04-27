27.04.2022 18:58 Дмитрий Колоней
Коммунальщики Харькова восстанавливают тепловые пункты
Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, работники КП «Харьковские тепловые сети» разбирают завалы на поврежденных центральных тепловых пунктах, чтобы как можно быстрее восстановить горячее водоснабжение в домах харьковчан.
Так, продолжаются работы в одном из тепловых пунктов Холодногорского района, по которому враг нанес прямой удар. Там работники ХТС разбирают завалы, демонтируют поврежденные трубопроводы и восстанавливают стойки.
«Станция очень разрушена и нуждается в капитальном восстановлении. Тем временем горячую воду от нее ждут по меньшей мере пять многоквартирных домов. Работы много, и она везде. Наши специалисты работают бок о бок с подрядчиками. В подвалах уже сваривают новые трубы, чтобы как можно быстрее восстановить услугу», - сообщили на предприятии.
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