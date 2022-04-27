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27.04.2022  18:58   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова восстанавливают тепловые пункты

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, работники КП «Харьковские тепловые сети» разбирают завалы на поврежденных центральных тепловых пунктах, чтобы как можно быстрее восстановить горячее водоснабжение в домах харьковчан.
 
Так, продолжаются работы  в одном из тепловых пунктов Холодногорского района, по которому враг нанес прямой удар. Там работники ХТС разбирают завалы, демонтируют поврежденные трубопроводы и восстанавливают стойки.
 
«Станция очень разрушена и нуждается в капитальном восстановлении. Тем временем горячую воду от нее ждут по меньшей мере пять многоквартирных домов. Работы много, и она везде. Наши специалисты работают бок о бок с подрядчиками. В подвалах уже сваривают новые трубы, чтобы как можно быстрее восстановить услугу», - сообщили на предприятии.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  горячая вода, ремонт, харьков, тепло
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