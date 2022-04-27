27.04.2022 18:17 Дмитрий Колоней

Обокрал на тысячи гривен: под Харьковом поймали рецидивиста (фото)

Под Харьковом оперативники разоблачили вора.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, 24-лтений рецидивист, житель поселка Яковлевка, находясь в Мерефе, где расположено садовое общество, воспользовался тем, что действует военное положение. В середине апреля, убедившись, что хозяева одного из дачных участков отсутствуют, перелез через забор, забрался в хозяйственное сооружение и похитил электроинструменты.

Этого ему было мало и через три дня он вернулся в дом и забрал еще и циркулярную пилу.

Всего вор украл примерно на 15 тысяч гривен.

Следователями открыто уголовное дело о краже. Вору грозит наказание до 8 лет за решеткой. 27 апреля 2022 года мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления