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27.04.2022  18:17   Дмитрий Колоней

Обокрал на тысячи гривен: под Харьковом поймали рецидивиста (фото)

Под Харьковом оперативники разоблачили вора.

Криминал Харьковщина: Обокрал на 15 тысяч дачу рецидивист в Мерефе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 24-лтений рецидивист, житель поселка Яковлевка, находясь в Мерефе, где расположено садовое общество, воспользовался тем, что действует военное положение. В середине апреля, убедившись, что хозяева одного из дачных участков отсутствуют, перелез через забор, забрался в хозяйственное сооружение и похитил электроинструменты.
 
Этого ему было мало и через три дня он вернулся в дом и забрал еще и циркулярную пилу.
Всего вор украл примерно на 15 тысяч гривен. 
 
Следователями открыто уголовное дело  о краже. Вору грозит наказание до 8 лет за решеткой. 27 апреля 2022 года мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления
 
Тэги:  воровство, кража, харьков, рецидивист
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