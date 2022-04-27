В ХОВА прокомментировали информацию о сбросе фосфорных бомб над Харьковом

Штаб обороны Харькова прокомментировал распространившуюся в соцсетях информацию о якобы сбросе фосфорных бомб.
Сведения о сбросе фосфорных бомб над городом, которые вечером 26 апреля появились в местных пабликах, Штаб обороны Харькова не подтверждает. Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
Олег Синегубов уточнил, что пролеты авиации и БПЛА противника над Харьковом также не были зафиксированы.
По его словам, россияне продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова и области.
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В ночь на 27 апреля в Харькове было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, в частности в 9-этажку, в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки.
Продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. В Харькове и районах области 15 раненых, 3 погибших.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 27 апреля.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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