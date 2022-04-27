27.04.2022 12:34 Рита Парфенова

В ХОВА прокомментировали информацию о сбросе фосфорных бомб над Харьковом

Штаб обороны Харькова прокомментировал распространившуюся в соцсетях информацию о якобы сбросе фосфорных бомб.

Сведения о сбросе фосфорных бомб над городом, которые вечером 26 апреля появились в местных пабликах, Штаб обороны Харькова не подтверждает. Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Олег Синегубов уточнил, что пролеты авиации и БПЛА противника над Харьковом также не были зафиксированы.



По его словам, россияне продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова и области.

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В ночь на 27 апреля в Харькове было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, в частности в 9-этажку, в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки.



Продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. В Харькове и районах области 15 раненых, 3 погибших.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 27 апреля.