23.04.2022 16:00 Виталий Хиневич

Восстановить Харьков приглашают различных специалистов

Волонтерское движение «Kharkiv Art Renovation» привлекает специалистов для восстановления города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что инициатором идеи выступила одна из харьковских дизайн-студий, которую поддержал Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметили в департаменте, проект объединил дизайнеров, архитекторов и ряд других специалистов. Главная задача движения, это восстановить жилищный фонд и инфраструктуру Харькова.

К движению приглашают присоединиться 3D-художников, дизайнеров, архитекторов, специалистов по чертежу, строительных инженеров, ландшафтников.

За подробной информацией можно обратиться к координатору инициативы Артуру Лозовому по тел.: +380961757665 (Viber, Telegram).

Напомним, КП «Харьковские тепловые сети» продолжает сотрудничать с подрядными организациями для оперативного устранения повреждений по городу.

Источник: Харьковский городской совет

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