22.04.2022 20:19 Дмитрий Колоней

Артисты оперного театра выступили перед харьковчанами в метро

Артисты концертом поддержали харьковчан, которые прячутся в метрополитене от обстрелов оккупантов.

Как сообщает РЕДПОСТ , концертная бригада Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко выступила на станции метро «Алексеевская». Музыканты, в частности, исполнили композицию «Мелодия» Мирослава Скорика.

«Эту музыку невозможно слушать без слез. Она проходит через душу, дарит крылья, в ней вся история нашего украинского народа. Украинские народные песни в исполнении Владимира Козлова, заслуженного артиста Украины, солиста ХНАТОБ им. Лысенко, донесли до каждого присутствующего память поколений, надежду, силу нашего духа. В небольшом концерте музыканты смогли воплотить душу Харькова, его стойкость и мужество, его приверженность высоким критериям культуры во времена мира и войны», - отметили в Департаменте культуры.