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22.04.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Артисты оперного театра выступили перед харьковчанами в метро

Артисты концертом поддержали харьковчан, которые прячутся в метрополитене от обстрелов оккупантов.

Артисты оперного театра выступили перед харьковчанами в метро
 
Как сообщает РЕДПОСТ, концертная бригада Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко выступила на станции метро «Алексеевская». Музыканты, в частности, исполнили композицию «Мелодия» Мирослава Скорика.
 
 
«Эту музыку невозможно слушать без слез. Она проходит через душу, дарит крылья, в ней вся история нашего украинского народа. Украинские народные песни в исполнении Владимира Козлова, заслуженного артиста Украины, солиста ХНАТОБ им. Лысенко, донесли до каждого присутствующего память поколений, надежду, силу нашего духа. В небольшом концерте музыканты смогли воплотить душу Харькова, его стойкость и мужество, его приверженность высоким критериям культуры во времена мира и войны», - отметили в Департаменте культуры.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что работники публичных харьковских библиотек активно участвуют в реализации творческого проекта «Будущее мирной Украины!», создавая импровизированные библиотеки и организуя выдачу книг на станциях метро.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  концерт, метро, харьков
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