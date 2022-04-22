22.04.2022 12:23 Рита Парфенова

В три района Харькова приедут эвакуационные автобусы: подробности

Городские власти организовывают эвакуацию харьковчан из районов города, находящихся под постоянными обстрелами оккупантов.



Фото из открытых источников

Эвакуация в более безопасные места Харькова проводится только для жителей Северной Салтовки, Пятихаток и микрорайона «Горизонт», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Во вчерашнем обращении Харьковского городского головы Игоря Терехова речь шла именно об этих районах, как наиболее пострадавших от обстрелов российского агрессора.



По поручению городского головы будут организованы автобусы для эвакуации харьковчан в более безопасные места города, где их обеспечат всем необходимым. В целях безопасности о времени и месте отправки автобусов жителям будет сообщено дополнительно.

Напомним, Игорь Терехов обратился с просьбой эвакуироваться к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и других районов, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов.