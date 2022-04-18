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18.04.2022  13:16   Рита Парфенова

Харьковчан интересуют вопросы получения пенсий и помощи

За последние десять дней в Департамент социальной политики поступило более 900 обращений граждан.

Харьковчан интересуют вопросы получения пенсий и помощи

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.

Прееимушетвенное большинство обращения - 620 - человек поступило по электронной почте и в основном касалось вопросов социальных выплат и пособий. Еще более 190 обращений - по предоставлению льгот, оформлению справки и помощи внутренне перемещенным лицам – было одано через службу «15-62». На все вопросы, по возможности, были даны разъяснения.

Как сообщили в департаменте, лицам, оставившим свои вопросы в службе «15-62», разъяснения частично предоставляются по телефону. Кроме того, за указанный период консультации предоставили 132 гражданам, которые обратились в органы социальной защиты населения в социальных сетях.

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Также в департаменте напомнили, что правительство продлило срок подачи документов на получение помощи внутренне перемещенным лицам. Для получения выплат с марта помощь нужно оформить до 30 апреля. Кроме того, обратили внимание на то, что заявление на получение помощи необходимо подавать именно в те органы, где была оформлена справка ВПЛ. Также в ближайшее время это можно будет сделать через приложение «Дія», которое сейчас дорабатывается.  

«Если справка оформлена в органах социальной защиты населения, ЦПАУ или поселковом совете, то заявление на помощь ВПЛ нужно подавать именно там. В случае возвращения домой необходимо сообщить этот факт в орган, выдавший справку», - отметили в департаменте.

Сейчас харьковчане могут обратиться в органы социальной защиты двумя способами:

Кроме того, актуальная информация по вопросам социальной защиты населения публикуется на сайте Департамента социальной политики.

Напомним, пока ЦПАУ и его территориальные подразделения на территории Харькова не ведут прием посетителей, специалисты остаются на связи и консультируют онлайн.

Тэги:  соцуслуги, харьков
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