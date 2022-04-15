15.04.2022 15:29 Дмитрий Колоней

Военные Харьковщины готовы перейти в наступление

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, по информации Олега Синегубова, в Харьковской области достаточно сил для того, чтобы выбить российских военных за пределы области. Однако, наступление должно проходить по всему фронту, учитывая военную обстановку по всей стране.

«Это как цельная карта. Как только будет возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем. Наши военные и морально и технически к этому готовы, – сказал Олег Синегубов.

Также руководитель области убежден, что битву за Харьков враг проиграл еще в первую неделю войны. Оккупанты здесь потеряли большое количество живой силы, бронированной техники, авиации.

«И если мы удержали город еще тогда, то сейчас оборона Харькова в разы сильнее. Поэтому у них просто нет шансов. Если они все же решат штурмовать Харьков, то им нужно привести гораздо больше войск, чем те, которые здесь находятся на месте. А собрать такое количество им будет очень непросто», - добавил глава Харьковской ОВА.