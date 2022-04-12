12.04.2022 16:46 Дмитрий Колоней

Спасают и лечат животных: харьковский приют продолжает работу

В КП «Центр обращения с животными» рассказали, как работают во время войны.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по информации Приют для бездомных животных работает в штатном режиме. В центре кормят, вакцинируют, лечат животных и убирают вольеры.

В первой половине дня (с 9:00 до 13:00) работает Ветеринарная клиника на базе приюта, принимающая посетителей по предварительной записи.

Посетить приют в качестве гостя пока нельзя. Также не работает гостиница для животных, груминг-салон, экзо-кабинет и не проводятся дрессировки (возможна только консультация по телефону). По предварительной записи можно заказать ритуальные услуги.

Кроме того, в особых случаях сотрудники центра могут выехать на вызов горожан, которые увидели животное с серьезными травмами, признаками истощения, если узнали, что погиб владелец животного, или если животное проявляет агрессию и представляет опасность для окружающих. На отлов бездомных животных специалисты центра не выезжают.

Всех таких животных размещают в приюте, и каждый может предоставить одному из них убежище. Выбрать семейного питомца можно, перейдя по ссылке . Также можно позвонить по телефону: (050)664-84-28.

Временный телефон для связи с КП «Центр обращения с животными»: (050)786-79-55.