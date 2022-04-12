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12.04.2022  16:46   Дмитрий Колоней

Спасают и лечат животных: харьковский приют продолжает работу

В КП «Центр обращения с животными» рассказали, как работают во время войны.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по информации Приют для бездомных животных работает в штатном режиме. В центре кормят, вакцинируют, лечат животных и убирают вольеры.
 
В первой половине дня (с 9:00 до 13:00) работает Ветеринарная клиника на базе приюта, принимающая посетителей по предварительной записи.
 
Посетить приют в качестве гостя пока нельзя. Также не работает гостиница для животных, груминг-салон, экзо-кабинет и не проводятся дрессировки (возможна только консультация по телефону). По предварительной записи можно заказать ритуальные услуги.
 
Кроме того, в особых случаях сотрудники центра могут выехать на вызов горожан, которые увидели животное с серьезными травмами, признаками истощения, если узнали, что погиб владелец животного, или если животное проявляет агрессию и представляет опасность для окружающих. На отлов бездомных животных специалисты центра не выезжают.
 
Всех таких животных размещают в приюте, и каждый может предоставить одному из них убежище. Выбрать семейного питомца можно, перейдя по ссылке. Также можно позвонить по телефону: (050)664-84-28.
 
Временный телефон для связи с КП «Центр обращения с животными»: (050)786-79-55. 
 
Тэги:  приют для животных, режим работы, харьков
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