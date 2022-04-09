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09.04.2022  19:32   Дмитрий Колоней

Харьковский медицинский хаб ежедневно получает 5-10 тонн грузов с лекарствами

Гуманитарная помощь поступает от Минздрава, народных депутатов, организаций-доноров, волонтерских объединений.

Харьковский медицинский хаб ежедневно получает 5-10 тонн грузов с лекарствами
 
Как сообщает РЕДПОСТ, медицинский логистический хаб был создан на базе одной из больниц Харькова. Поступрающая помощь далее распределяется на здравоохранительные учреждения областного, районного подчинения и территориальных громад, в том числе и на больничные учреждения города Харьков.
 
Ежедневно медицинский хаб получает 5-10 тонн грузов с лекарственными средствами (антибиотиками, физическими растворами, антикоагулянтами), перевязочными материалами, изделиями медицинского назначения.
 
“Мы получаем каждый день гуманитарную помощь почти от всех регионов Украины, стран ЕС и США. Сейчас получили значительное количество медицинского оборудования: аппараты ИВЛ, наркозные аппараты, дефибрилляторы, аппараты вакуумного лечения ран и много другого вспомогательного оборудования”, - сообщили в Департаменте здравоохранения ХОВА.
 
Также в Департаменте отметили, что с начала широкомасштабной агрессии российской федерации против Украины все здравоохранительные учреждения областного подчинения продолжают оказывать качественную медицинскую помощь 24/7 жителям Харькова и Харьковской области, военным ВСУ и терробороне.
 
Для больных сахарным диабетом в Харьковской области работает "горячая линия", благодаря которой люди могут узнать о наличии лекарств и получить онлайн-консультацию по заместительной и поддерживающей терапии.
 
Тэги:  гуманитарная помощь, медицина, харьков
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