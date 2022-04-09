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09.04.2022  20:13   

В Харькове активизировались мародеры, мошенники и воры

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 142 злоумышленника.

Криминал Харьков: Вор украл 12 бутылок спиртного и был пойман на Большой Кольцевой улице
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, во фронтовом Харькове, героически держащем оборону против российского военного нашествия, активизировались предатели и мародеры, мошенники и воры, наживающиеся на человеческом горе.
 
В Индустриальном районе Харькова полицейские разоблачили 48-летнего мужчину, который проник в помещение магазина по улице Большой Кольцевой и похитил 18 бутылок алкогольных напитков.
Следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.
Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102.
 
Криминал Харьков: Вор украл 12 бутылок спиртного и был пойман на Большой Кольцевой улице
 
Также сообщить о преступлении можно с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot «Служба 102 полиции Харьковской области».
 
Тэги:  воровство, кража, харьков, мародеры
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