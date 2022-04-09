09.04.2022 18:56 Дмитрий Колоней

Водоканал ведет ремонт в шести районах Харькова

Харьковские коммунальщики накануне ликвидировали пять повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок шесть смотровых колодцев.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации КП «Харьковводоканал», работники управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем оперативно восстанавливают в домах водоснабжение, ликвидируют аварийные ситуации, которые возникают во время вражеских обстрелов, подключают к водообеспечению дома вернувшихся харьковчан и поддерживают в надлежащем техническом состоянии убежища.

Кроме того, ежедневно более 10 аварийных бригад Комплекса «Харьковводоотведение» выполняют более 50 заявок на профилактическую чистку наружных сетей водоотведения. Кроме того, они принимают участие в восстановлении поврежденных трубопроводов.

Напомним, что для оперативного выполнения ремонтных работ харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место аварии, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения.

Информацию принимают круглосуточно по тел.: 15-33.