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09.04.2022  18:56   Дмитрий Колоней

Водоканал ведет ремонт в шести районах Харькова

Харьковские коммунальщики накануне ликвидировали пять повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок шесть смотровых колодцев.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации КП «Харьковводоканал», работники управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем оперативно восстанавливают в домах водоснабжение, ликвидируют аварийные ситуации, которые возникают во время вражеских обстрелов, подключают к водообеспечению дома вернувшихся харьковчан и поддерживают в надлежащем техническом состоянии убежища.
 
Кроме того, ежедневно более 10 аварийных бригад Комплекса «Харьковводоотведение» выполняют более 50 заявок на профилактическую чистку наружных сетей водоотведения. Кроме того, они принимают участие в восстановлении поврежденных трубопроводов.
 
Напомним, что для оперативного выполнения ремонтных работ харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место аварии, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения.
 
Информацию принимают круглосуточно по тел.: 15-33.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, ремонт трубопровода, харьков, коммунальщики
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