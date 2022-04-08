08.04.2022 20:00 Дмитрий Колоней

Водоканал оперативно реагирует на десятки ежедневных заявлений харьковчан

В Харькове своевременно ремонтируют внутридомовые сети.

Как сообщает РЕДПОСТ , работники КП «Харьковводоканал» оперативно восстанавливают водоснабжение, ликвидируют аварийные ситуации, возникающие во время вражеских обстрелов, и поддерживают в надлежащем состоянии убежища.

По информации начальника участка Слободского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотведение» Михаил Семененко, все запланированные и внештатные ремонтные работы проводятся своевременно и качественно.

«Ежедневно поступает в среднем более 40 заявок от харьковчан и ни одна из них не остается без должного реагирования. Также случаются и внештатные аварийные ситуации, которые оперативно ликвидируем. Прекрасно понимаем то количество проблем, которые могут возникать при отсутствии воды у харьковчан, а поэтому делаем все необходимое для должного водообеспечения жителей района», - подчеркнул Михаил Семененко.

Также он сообщил, что особое внимание бригады уделяют подвальным помещениям, которые сейчас служат харьковчанам спасительными убежищами.

«Техническому состоянию этих важных помещений всегда уделяем пристальное внимание. В первую очередь - это недопущение подтоплений убежищ. Если же случается аварийная ситуация, то незамедлительно принимаем меры к ее устранению», - отметил Михаил Семененко.