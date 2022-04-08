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08.04.2022  20:00   Дмитрий Колоней

Водоканал оперативно реагирует на десятки ежедневных заявлений харьковчан

В Харькове своевременно ремонтируют внутридомовые сети.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, работники КП «Харьковводоканал» оперативно восстанавливают водоснабжение, ликвидируют аварийные ситуации, возникающие во время вражеских обстрелов, и поддерживают в надлежащем состоянии убежища.
 
По информации начальника участка Слободского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотведение» Михаил Семененко, все запланированные и внештатные ремонтные работы проводятся своевременно и качественно.
 
«Ежедневно поступает в среднем более 40 заявок от харьковчан и ни одна из них не остается без должного реагирования. Также случаются и внештатные аварийные ситуации, которые оперативно ликвидируем. Прекрасно понимаем то количество проблем, которые могут возникать при отсутствии воды у харьковчан, а поэтому делаем все необходимое для должного водообеспечения жителей района», - подчеркнул Михаил Семененко. 
 
Также он сообщил, что особое внимание бригады уделяют подвальным помещениям, которые сейчас служат харьковчанам спасительными убежищами. 
 
«Техническому состоянию этих важных помещений всегда уделяем пристальное внимание. В первую очередь - это недопущение подтоплений убежищ. Если же случается аварийная ситуация, то незамедлительно принимаем меры к ее устранению», - отметил Михаил Семененко.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, ремонт, харьков, коммунальщики
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