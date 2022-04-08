08.04.2022 20:27 Дмитрий Колоней
Все под контролем, держим оборону! - Кирилл Тимошенко после визита в Харьков (фото)
Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с посетившими город Кириллом Тимошенко и Давидом Арахамия.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, 8 апреля 2022 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Харьков посетили Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия. В Первой столице визитеры встретились с мэром Харькова Игорем Тереховым и главой ОВА Олегом Синегубовым.
Как отметил в опубликованном
по итогам поездки посте Кирилл Тимошенко, "В окрестностях идут бои. Город с одной из самых больших площадей в Европе — площадью Свободы, 44-й день крепко держит оборону. Ежедневно сюда доставляется 300 тонн гуманитарной помощи, 100 из них – продукты питания. В Харькове сильно пострадал центр города. Но мы отстроим каждый разрушенный дом. Побывали в областной клинической больнице. Встретились с военными – все под контролем, держим оборону!"
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