    
Главная Новости Харькова Общество Все под контролем, держим оборону! - Кирилл Тимошенко после визита в Харьков (фото)
08.04.2022  20:27   Дмитрий Колоней

Все под контролем, держим оборону! - Кирилл Тимошенко после визита в Харьков (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с посетившими город Кириллом Тимошенко и Давидом Арахамия.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, 8 апреля 2022 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Харьков посетили Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия. В Первой столице  визитеры встретились с мэром Харькова Игорем Тереховым и главой ОВА Олегом Синегубовым.
 
Как отметил в опубликованном по итогам поездки посте Кирилл Тимошенко, "В окрестностях идут бои. Город с одной из самых больших площадей в Европе — площадью Свободы, 44-й день крепко держит оборону. Ежедневно сюда доставляется 300 тонн гуманитарной помощи, 100 из них – продукты питания. В Харькове сильно пострадал центр города. Но мы отстроим каждый разрушенный дом. Побывали в областной клинической больнице. Встретились с военными – все под контролем, держим оборону!"
 
Все под контролем, держим оборону! - Кирилл Тимошенко после визита в Харьков
 
Все под контролем, держим оборону! - Кирилл Тимошенко после визита в Харьков
 
Все под контролем, держим оборону! - Кирилл Тимошенко после визита в Харьков
 
Все под контролем, держим оборону! - Кирилл Тимошенко после визита в Харьков
 
 
Тэги:  игорь теренхов, визит, харьков, тимошенко, арахамия, зеленский, ермак, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 