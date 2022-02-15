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15.02.2022  14:18   Рита Парфенова

ДТП с кортежем Ярославского: на допрос к следователю пойдет водитель, признававший вину

Водитель фирмы харьковского бизнесмена Александра Ярославского прибудет к следователю по повестке 17 февраля.

Криминал Харьков: когда водитель Ярославского пойдет к следователю

Об этом 15 февраля сообщил Суспільному адвокат водителя Тарас Богдашевский, передает РЕДПОСТ.

«Мы 17-го едем к следователю по обоим делам. Написано: допрос и другие процессуальные действия... Мы на сегодняшний день по делу о ДТП находимся в статусе свидетеля, нас вызвали в статусе свидетеля. По делу о сокрытии преступления — вызывали как подозреваемого», — сказал Богдашевский, отметив что мужчине присылали повестки на 15, 16 и 17 февраля.

Какую позицию имеет подзащитный, адвокат не озвучивает: «Едем к следователю, будем излагать позицию следователю». Он также не прокомментировал, находился ли подзащитный в момент ДТП в другом месте.

Также Богдашевский прокомментировал заявление Генпрокурора Ирины Венедиктовой о том, что его подзащитный скрывается от следствия. По его словам, мужчина живет по другому адресу и не сразу получил повестку.

«Генеральному прокурору неправильно докладывают. Он (подзащитный — ред.) сейчас не живет по месту регистрации. Ходили какие-то оперативные работники, носили какие-то бумаги, мы связались со следователем и контакт есть. Никакой проблемы нет. Генпрокурора неправильно информируют, этот вопрос к ее подчиненным», - считает Богдашевский.

Адвокат выразил сомнение, что после общения со следователем он или подзащитный будут озвучивать позицию: «Многое будет зависеть от хода следствия по обоим делам. Но я думаю, что после допроса следователя мы пока позицию не будем рассказывать».

Защитник сказал, что водитель продолжает работать в фирме бизнесмена Ярославского и после потери телефона пользуется новым.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.
 

Подробнее о расследовании происшествия читайте в рубрике ДТП с кортежем Ярославского.

Источник:   Суспільне. Харьков
 Тэги:  дтп с кортежем ярославского, харьков, дтп
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