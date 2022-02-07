07.02.2022 08:46 Рита Парфенова

В Харькове на пожаре спасли двух человек

Во время ликвидации пожара в Шевченковском районе Харькова были спасены два человека

Двух человек вывели из горящей квартиры на улице Ляпунова, 7 в Харькове спасатели ГСЧС, передает РЕДПОСТ.

О пожаре стало известно 6 февраля в 17:13. Два отделения спасателей на автоцистернах прибыли на вызов. Оказалось, что в квартире на 1-м этаже горят мебель и домашние вещи в кухне. Общая площадь пожара составила около 1,5 кв.



Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Во время тушения пожара пожарными был спасен 75-летний владелец квартиры и 74-летняя женщина. От госпитализации они отказались.



Пожар был локализован в 17:30, а в 17:36 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, 1 февраля около 12:07 спасателям поступило сообщение о смерти 68-летнего мужчины в результате пожара. Возгорание возникло в комнате жилого дома на территории частного земельного участка в пгт Кегичевка Красноградского района. К моменту обнаружения тела, пожар локализовался самостоятельно. Пожарных на место происшествия не вызывали.