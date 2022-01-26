26.01.2022 16:15 Виталий Хиневич
Аэропорт Стамбула возобновил работу после непогоды
В столицу Украины должен направиться первый рейс из Стамбула с 130 пассажирами на борту.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Корреспондент".
Сообщается, что аэропорт Стамбула возобновил свою работу 26 января после двух суток коллапса из-за снегопада.
Две из трех взлетных полос полностью убраны от снега. Администрация надеется, что уже вечером аэропорт полностью возобновит работу.
В это же время отмечается, что в течение часа из Стамбула направится в Киев первый самолет, на борту которого будет 130 человек. На вечер 26 января запланирован еще один рейс, который доставит 180 пассажиров в столицу Украины.
Напомним, в Афинах сильный снегопад
и ветер дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.
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