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26.01.2022  16:15   Виталий Хиневич

Аэропорт Стамбула возобновил работу после непогоды

В столицу Украины должен направиться первый рейс из Стамбула с 130 пассажирами на борту.

Аэропорт
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что аэропорт Стамбула возобновил свою работу 26 января после двух суток коллапса из-за снегопада.
 
Две из трех взлетных полос полностью убраны от снега. Администрация надеется, что уже вечером  аэропорт полностью возобновит работу. 
 
 
В это же время отмечается, что в течение часа из Стамбула направится в Киев первый самолет, на борту которого будет 130 человек. На вечер 26 января запланирован еще один рейс, который доставит 180 пассажиров в столицу Украины.
 
Напомним, в Афинах сильный снегопад и ветер дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  стамбул, аэропорт, харьков
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