26.01.2022 16:15 Виталий Хиневич

Аэропорт Стамбула возобновил работу после непогоды

В столицу Украины должен направиться первый рейс из Стамбула с 130 пассажирами на борту.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что аэропорт Стамбула возобновил свою работу 26 января после двух суток коллапса из-за снегопада.

Две из трех взлетных полос полностью убраны от снега. Администрация надеется, что уже вечером аэропорт полностью возобновит работу.

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В это же время отмечается, что в течение часа из Стамбула направится в Киев первый самолет, на борту которого будет 130 человек. На вечер 26 января запланирован еще один рейс, который доставит 180 пассажиров в столицу Украины.

Напомним, в Афинах сильный снегопад и ветер дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.