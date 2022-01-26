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26.01.2022  15:55   Виталий Хиневич

На Олимпийских играх в Пекине спортсменам выдали презервативы

Организаторы Олимпийских игр в Пекине продолжают традицию предоставления спортсменам презервативов.

Презервативы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Reuters.
 
Сообщается, что в гостиничных номерах имеются пять упаковок презервативов. Они упакованы в индивидуальные разноцветные упаковки с изображением китайского фонарика. 
В это же время спортсменам рекомендуют соблюдать карантинные ограничения и по минимуму использовать рукопожатия при встрече. 
 
В преддверии Токийских игр прошлым летом организаторы заявили, что планируют раздать около 150 000 презервативов, но сказали спортсменам забрать их домой, а не использовать в олимпийской деревне из-за правил социальной дистанции и мер по борьбе с коронавирусом.
 
После Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году на Играх было роздано большое количество презервативов для повышения осведомленности о ВИЧ и СПИДе, и организаторы игр в Токио заявили, что Международный олимпийский комитет потребовал их дальнейшего распространения.
 
Напомним, на Олимпиаде в Пекине выявлен случай инфицирования COVID-19.
 
Источник:   Reuters
 Тэги:  олимпийские игры, харьков
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