26.01.2022 15:55 Виталий Хиневич

На Олимпийских играх в Пекине спортсменам выдали презервативы

Организаторы Олимпийских игр в Пекине продолжают традицию предоставления спортсменам презервативов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в гостиничных номерах имеются пять упаковок презервативов. Они упакованы в индивидуальные разноцветные упаковки с изображением китайского фонарика.

В это же время спортсменам рекомендуют соблюдать карантинные ограничения и по минимуму использовать рукопожатия при встрече.

В преддверии Токийских игр прошлым летом организаторы заявили, что планируют раздать около 150 000 презервативов, но сказали спортсменам забрать их домой, а не использовать в олимпийской деревне из-за правил социальной дистанции и мер по борьбе с коронавирусом.

После Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году на Играх было роздано большое количество презервативов для повышения осведомленности о ВИЧ и СПИДе, и организаторы игр в Токио заявили, что Международный олимпийский комитет потребовал их дальнейшего распространения.