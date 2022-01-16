16.01.2022 20:35 Виталий Хиневич

Снял дорожный знак и убежал: харьковские полицейские нашли правонарушителя

Молодой человек снял дорожный знак, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление помощника начальника харьковского областного управления Национальной полиции Вячеслава Маркова.

Сообщается, что молодой человек, который совершил акт вандализма, решил самостоятельно вернуть дорожный знак на место. В присутствии правоохранителей молодой человек закрепил дорожный знак на держатель, на котором тот располагался ранее.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как человек сорвал дорожный знак , деформировал его и после этого скрылся в неизвестном направлении.