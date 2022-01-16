    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Снял дорожный знак и убежал: харьковские полицейские нашли правонарушителя
16.01.2022  20:35   Виталий Хиневич

Снял дорожный знак и убежал: харьковские полицейские нашли правонарушителя

Молодой человек снял дорожный знак, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Происшествие Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление помощника начальника харьковского областного управления Национальной полиции Вячеслава Маркова.
 
Сообщается, что молодой человек, который совершил акт вандализма, решил самостоятельно вернуть дорожный знак на место. В присутствии правоохранителей молодой человек закрепил дорожный знак на держатель, на котором тот располагался ранее.
 
Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как человек сорвал дорожный знак, деформировал его и после этого скрылся в неизвестном направлении.
 
Источник:   Вячеслав Марков
 Тэги:  харьков, происшествие
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.01 Общество Синоптики предупредили харьковчан о наступлении циклона 16.01 Криминал и происшествия На Харьковщине мать и ее сын погибли в собственном доме 16.01 Культура и Туризм Иностранцы стали чаще приезжать в Украину
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 