17.01.2022 06:00 Рита Парфенова

Мокрый снег и ветер: погода в Харькове на понедельник, 17 января

Синоптики прогнозируют неустойчивую ветреную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.

За погоду в Харькове с начала недели «отвечает» атлантический циклон Hannelore. Утром и днем по области и городу ожидаются порывы юго-западного ветра, 17-22 м/с, что соответствует 1-му, желтому, уровню опасности. На дорогах гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 17 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха -4°...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 987%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 48%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 10 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Магнитосфера успокаивается, тем не менее на протяжении суток еще будут происходить геомагнитные возмущения, которые не "дорастут" до магнитных бурь.



Народные приметы. Если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.



На похолодание указывают и низкие облака.



Погода этого дня указывает на погоду октября.