17.01.2022 07:00

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Идеально начать неделю с ответственных дел не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию сегодня будет проще обычного.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться – в первую очередь с теми, кто ему дорог. Впрочем, Овну будет тесно в узком кругу близких и друзей – ему захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек – ребенок, коллега, случайный попутчик – может стать для него задушевным собеседником, разговор с которым заставит Овна о многом задуматься.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу не следует торопиться! Звезды предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Телец полностью уверен в своих решениях, ему стоит обдумать их еще раз, а лучше – отложить на потом. Ситуация может поставить перед ним важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды склоняют Близнецов продемонстрировать силу в каком-то вопросе – это обеспечит им нужный результат. День наделяет Близнецов уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему они смогут демонстрировать твердость в любом важном деле – и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Близнецов и их умению стоять на своем, окружающим придется учитывать их мнение, волей-неволей идя на компромиссы.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к его огромным возможностям! Раку под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это ему по плечу. Раку может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то он прав.

Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Льва рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ей захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Девы не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Ей достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Деве довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Окружающие будут то и дело раздражать Весы. Даже если они напрямую не стоят на их пути и никак не могут помешать работе, Весам может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Весы способны потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ними рядом. Окружающим же будет казаться, что Весы придираются к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Скорпион настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Стрельца это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок… Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь – сегодняшние решения Стрельца могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Стрелец будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет настроен подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет его доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ним и так согласны, Козерог все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Он может умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Козерога настрой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

За что бы Водолей ни взялся, он будет относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит его жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Водолей будет пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Водолея, вызывая в его душе надрыв. Чтобы этого не произошло, ему стоит четко расставить приоритеты, решив, что достойно его рвения, а что нет.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы способны демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, – просто многие дела будут им отлично удаваться! Звезды наделяют их энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Рыбы способны решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие не думали об их заносчивости, Рыбы не склонны смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует им – это его проблемы.