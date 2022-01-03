03.01.2022 21:42 Дмитрий Колоней
Пять причин запретить фейерверки: Президенту подана петиция
По мнению автора документа от пиротехники страдают все вокруг.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Президента Украины, главе государства подана петиция с просьбой запретить использование петард и других пиротехнических изделий, закрыть все магазины, где можно их купить, а в завершение - назначить штраф от 15 тыс грн.
Автор появившейся на сайте 28 декабря 2021 года петиции Анастасия Плиская выделила пять причин, по которым необходимо запретитить пиротехнику:
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Пиротехнические изделия взрываются возле жилых помещений, вблизи детских площадок и в других многолюдных местах;
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Травмируются сами запускающие;
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Подвергаются стрессу ветераны АТО от взрывов в непосредственной близости;
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Убегают из дома животные от звуков петард и фейерверков;
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Массово гибнут птицы во время гуляний, которые не могут приземлиться из-за шума и умирают прямо в воздухе.
Поэтому автор предлагает запретить ввоз, продажу и использование любых пиротехнических средств.
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