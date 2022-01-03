    
Главная Новости Харькова Общество Пять причин запретить фейерверки: Президенту подана петиция
03.01.2022  21:42   Дмитрий Колоней

Пять причин запретить фейерверки: Президенту подана петиция

По мнению автора документа от пиротехники страдают все вокруг.

 
Запретить фейерверки требует петиция, поданная Владимиру Зеленскому
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Президента Украины, главе государства подана петиция с просьбой запретить использование петард и других пиротехнических изделий, закрыть все магазины, где можно их купить, а в завершение - назначить штраф от 15 тыс грн.
 
 
Автор появившейся на сайте 28 декабря 2021 года петиции Анастасия Плиская выделила пять причин, по которым необходимо запретитить пиротехнику: 
  1. Пиротехнические изделия взрываются возле жилых помещений, вблизи детских площадок и в других многолюдных местах;
  2. Травмируются сами запускающие;
  3. Подвергаются стрессу ветераны АТО от взрывов в непосредственной близости; 
  4. Убегают из дома животные от звуков  петард и фейерверков;
  5. Массово гибнут птицы во время гуляний, которые не могут приземлиться из-за шума и умирают прямо в воздухе.
Поэтому автор предлагает запретить ввоз, продажу и использование любых пиротехнических средств.
 
 
Тэги:  фейерверки, запрет, харьков, петиция, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.12 Общество Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 