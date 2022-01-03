03.01.2022 21:42 Дмитрий Колоней

Пять причин запретить фейерверки: Президенту подана петиция

По мнению автора документа от пиротехники страдают все вокруг.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Президента Украины, главе государства подана петиция с просьбой запретить использование петард и других пиротехнических изделий, закрыть все магазины, где можно их купить, а в завершение - назначить штраф от 15 тыс грн.

Автор появившейся на сайте 28 декабря 2021 года петиции Анастасия Плиская выделила пять причин, по которым необходимо запретитить пиротехнику:

Пиротехнические изделия взрываются возле жилых помещений, вблизи детских площадок и в других многолюдных местах; Травмируются сами запускающие; Подвергаются стрессу ветераны АТО от взрывов в непосредственной близости; Убегают из дома животные от звуков петард и фейерверков; Массово гибнут птицы во время гуляний, которые не могут приземлиться из-за шума и умирают прямо в воздухе.

Поэтому автор предлагает запретить ввоз, продажу и использование любых пиротехнических средств.