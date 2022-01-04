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04.01.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 4 января

Солнце будет редко показываться из-за облаков. Днем осадков не ожидается, а вечером может пойти мелкий дождь со снегом. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 4 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 63%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 57%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 3 м/с, порывы 15-20 м/с.. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 46%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение 4 января будут происходить небольшие геомагнитные возмущения. Но они не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.

Каким будет 4 января, таким будет и октябрь.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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