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21.12.2021  19:59   Дмитрий Колоней

Сотни свертков с наркотиками: в Харькове пойман на горячем юный закладчик (фото)

Парень в Харькове за месяц преступной деятельности создал целый склад препаратов.


Национальная полиция
Криминал Харьков: Пойман 19-летний закладчик с целым складом наркотиков, готовых к распространению
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 19-летнего наркозаккладчика за неправедными трудами поймали стражи порядка  Харьковского райуправления №1. При нем оказались два полимерных пакетика с запрещенным зельем. Оказалось, что парень уже месяц промышляет распространинием наркоты.  
 
Криминал Харьков: Пойман 19-летний закладчик с целым складом наркотиков, готовых к распространению
 
Правоохранители наведались к парню домой и оказалось, что за месяц молодлой человек создао целый склад  - сотни свертков различных препаратов. В ходе обыска в гараже парня нашли более 30 полимерных упаковок с веществом растительного происхождения зеленого цвета, 86 свертков с каннабисом, 51 сверток с психотропным веществом MDMA и 47 таблеток MDMA, полимерный пакет с веществом, 500 полимерных пакетов с фиксатором, электронные весы. Кроме того, парень указал 12 схронов с «закладками» «каннабиса».
 
 
Криминал Харьков: Пойман 19-летний закладчик с целым складом наркотиков, готовых к распространению
 
Криминал Харьков: Пойман 19-летний закладчик с целым складом наркотиков, готовых к распространению
 
Криминал Харьков: Пойман 19-летний закладчик с целым складом наркотиков, готовых к распространению
 
Правоохранители задержали дилера по порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. Парню светит тюремный срок  от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Киевский райсуд Харькова отправил мужчину под стражу на 60 суток, с правом выйти под залог в 181 600 грн.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове психиатр незаконно выписывала рецепты на наркотический препарат.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  закладчик, наркотики, харьков
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