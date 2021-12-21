21.12.2021 19:59 Дмитрий Колоней

Сотни свертков с наркотиками: в Харькове пойман на горячем юный закладчик (фото)

Парень в Харькове за месяц преступной деятельности создал целый склад препаратов.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 19-летнего наркозаккладчика за неправедными трудами поймали стражи порядка Харьковского райуправления №1. При нем оказались два полимерных пакетика с запрещенным зельем. Оказалось, что парень уже месяц промышляет распространинием наркоты.

Правоохранители наведались к парню домой и оказалось, что за месяц молодлой человек создао целый склад - сотни свертков различных препаратов. В ходе обыска в гараже парня нашли более 30 полимерных упаковок с веществом растительного происхождения зеленого цвета, 86 свертков с каннабисом, 51 сверток с психотропным веществом MDMA и 47 таблеток MDMA, полимерный пакет с веществом, 500 полимерных пакетов с фиксатором, электронные весы. Кроме того, парень указал 12 схронов с «закладками» «каннабиса».

Правоохранители задержали дилера по порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. Парню светит тюремный срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Киевский райсуд Харькова отправил мужчину под стражу на 60 суток, с правом выйти под залог в 181 600 грн.