16.12.2021 13:30 Рита Парфенова

На Новоселовке меняют трубопровод: ждать ли отключения холодной воды (фото)

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит перекладку сетей холодного водоснабжения в Новобаварском районе Харькова.

Работы проводятся между домами №№ 12 и 16 по улице Раднянской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Заваду. В планах коммунальщиков – замена труб холодного водоснабжения диаметром 300 мм на расстоянии в 90 метров.



«На данном участке, вследствие неудовлетворительного технического состояния сетей, происходили частые порывы на водоводе. Это в свою очередь приводило к подтапливанию фундамента частных домов, расположенных на улице Раднянской. Руководством предприятия было принято решение об оперативной замене аварийного участка трубопровода. Отслужившие свой срок металлические трубы заменили современными полиэтиленовыми», - отметил Николай Завада.



Замдиректора отметил, что на время перекладки труб холодную воду у жильцов улицы отключать не будут. Подачу воды прекратят лишь на период переподключения сетей, который не займет много времени. Также будут проведены гидравлические испытания, промывка и санитарная обработка водовода.





А после завершения работ по перекладке труб КП «Хароковводоканал» проведет благоустройство на разрытом участке территории.



Напомним, с начала 2021 года в Харькове работы по замене внутридомовых коммуникаций проведены в 300 многоэтажках – там обновили около 30 км сетей холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. В Новобаварском районе Харькова с начала года заменили 1866 метров технически изношенных сетей холодного водоснабжения.