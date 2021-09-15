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15.09.2021  14:58   Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове Ниссан помял бок Опелю

Авария произошла в Харькове на Белгородском шоссе.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Проскуры.    

Здесь две иномарки  - Nissan и Opel - не поделили дорогу. При этом японец помял левый бок немца. Полиция на месте, подробностей о причинах аварии пока нет. Скорой нет. Скорее всего пострадал только автомобиль.

Напомним, раннее мы писали о том, что на Салтовке в аварии погиб 55-летний пешеход.

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Тэги:  дтп, авария, харьков
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