15.09.2021 14:58 Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове Ниссан помял бок Опелю

Авария произошла в Харькове на Белгородском шоссе.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Проскуры.

Здесь две иномарки - Nissan и Opel - не поделили дорогу. При этом японец помял левый бок немца. Полиция на месте, подробностей о причинах аварии пока нет. Скорой нет. Скорее всего пострадал только автомобиль.

Напомним, раннее мы писали о том, что на Салтовке в аварии погиб 55-летний пешеход.

Фотогалерея