ДТП: В Харькове Ниссан помял бок Опелю

Авария произошла в Харькове на Белгородском шоссе.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Проскуры.
Здесь две иномарки - Nissan и Opel - не поделили дорогу. При этом японец помял левый бок немца. Полиция на месте, подробностей о причинах аварии пока нет. Скорой нет. Скорее всего пострадал только автомобиль.
Напомним, раннее мы писали о том, что на Салтовке в аварии погиб 55-летний пешеход.
Комментариев: 0
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
15 сентября 1885 года состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института.
влажность:
давление:
ветер: