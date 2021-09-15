Украинских пенсионеров ждут выплаты

В Украине с 1 октября 2022 года появятся дополнительные денежные выплаты пенсионерам.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление премьер – министра Украины.
Отмечается, что дополнительные 300 гривен к пенсии будут получать граждане от 70 до 75 лет.
"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", - сообщил Денис Шмыгаль.
Напомним, правительство Украины инициировало повышение пенсионных выплат и стипендий.
Комментариев: 0
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
15 сентября 1885 года состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института.
влажность:
давление:
ветер: