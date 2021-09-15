15.09.2021 14:40 Виталий Хиневич

Украинских пенсионеров ждут выплаты

В Украине с 1 октября 2022 года появятся дополнительные денежные выплаты пенсионерам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление премьер – министра Украины.

Отмечается, что дополнительные 300 гривен к пенсии будут получать граждане от 70 до 75 лет.

"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", - сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, правительство Украины инициировало повышение пенсионных выплат и стипендий.