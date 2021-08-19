В Харькове маршрутка попала в тройное ДТП

В столкновении пострадала пассажирка ВАЗа.
Авария произошла 18 августа около 17:30 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
На указанном перекрестке столкнулись легковушки «ВАЗ-21013» и «Nissan Рrimera».
После водитель легковушки «Nissan Рrimera» допустил столкновение с маршрутным автобусом.
В результате аварии пострадала 26-летняя пассажирка легковушки «ВАЗ», она была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений. Все обстоятельства и причина ДТП устанавливаются.
Напомним, 17 августа примерно в 6:30 на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Победителей произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи «Peugeot Boxer» под управлением 42-летнего водителя и легкового авто «Kia Sorento», за рулем которого находился 50-летний мужчина. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, она доставлена в больницу.
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