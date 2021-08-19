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19.08.2021  14:26   

Харьковскому зоопарку требуются волонтёры и экскурсоводы

Расширение штата персонала связано с началом тестовой работы зоосада

Харьковский зоопарк
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло. По ее словам, волонтерам необходимо будет сопровождать экскурсионные группы и обеспечить максимально комфортные условия передвижения посетителей.
График волонтерства будет состоять из двух смен:
  • с 9:00 до 14:20
  • с 13:00 до 18:00 
 
Также отмечается, что, попасть на экскурсию в Харьковский зоопарк в ближайшие дни смогут льготные категории жителей города. Затем список тех, кому будет открыт вход, будет поэтапно расширяться, и осенью в него смогут попасть все желающие из Харькова и других городов. 
 
Об этом сегодня рассказали представители зоопарка и городской власти на совместной пресс-конференции. 
 
На первых порах зоопарк будет работать в адаптационном для животных режиме, чтобы они не чувствовали стресс из-за большого количества людей после паузы в пять лет (столько длилась реконструкция Зоопарка). 
 
«Зоопарк уже работает, там уже проводились экскурсии. По рекомендациям Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов, посещать его могут от 3500 до 5000 человек в день. зоопарк реконструировался пять лет, пять лет харьковчане там не были — но надо подождать еще полтора-два месяца. В октябре мы уже сможем выйти на массовое посещение зоопарка, когда попасть туда смогут все желающие», — заявил директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко 
 
«Животным необходимо время, чтобы они могли освоиться, привыкнуть к новым локациям, условиям. У нас на первом месте — благополучие животных. И все в новом зоопарке построено по этому принципу: чтобы придя туда, люди увидели животных с теми поведенческими инстинктами, которые характерны для них в дикой природе», — рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сусло.  
 
Первыми посетителями зоопарка станут льготные категории харьковчан. Затем Зоопарк будет проводить экскурсии для детей работников коммунальных предприятий. Осенью вход в зоопарк откроется для всех желающих по Карте харьковчанина. При этом гости из других городов смогут попасть в зоопарк позже харьковчан — ориентировочно, с октября. Как известно, вход для жителей города в зоопарк будет бесплатным, а вот туристам необходимо будет приобретать билеты. 
 
Напомним, что Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов поставила наивысшие оценки Харьковскому зоопарку после реконструкции. Теперь его ожидает полноправное членство в организации и возможность получения новых животных, которых Харьков еще не видел. 
Тэги:  харьков, зоопарк
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