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11.07.2021  14:54   

ДТП в Харькове: легковушка отлетела в сторону - новое видео аварии с участием копов (видео)

Авария произошла в центре Харькова


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, появилось новое вилео столкновения аатов пшлицнских и легкового автомобиля. 

Как мы ранее писали, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие.

Не сбавляя скорости на перекрестке столкнулись служебное авто полицейских и легковой автомобиль. 

Авария произошла в центре Харькова на проспекте Науки возле памятника.

Напомним, ранее мы писали о масштабном ДТП с участием полицейского автомобиля.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, полиция
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