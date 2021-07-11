ДТП в Харькове: легковушка отлетела в сторону - новое видео аварии с участием копов (видео)

Авария произошла в центре Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, появилось новое вилео столкновения аатов пшлицнских и легкового автомобиля.
Как мы ранее писали, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие.
Не сбавляя скорости на перекрестке столкнулись служебное авто полицейских и легковой автомобиль.
Авария произошла в центре Харькова на проспекте Науки возле памятника.
Напомним, ранее мы писали о масштабном ДТП с участием полицейского автомобиля.
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