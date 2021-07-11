Ночное хулиганство: стали известны вандалы, испоганившие стены в центре Харькове (видео)

Дебоширившие ночью в Харькове решили объявиться в интернете.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в интернете объявились те, кто майской ночью 2021 года хулиганили в центре Харькова.
Тогда они исписали краской стены на Сумской улице надписями.
На этот раз они опубликовали ролик в интернете, демонстрируя свой ночной вандализм, характеризуя его как "послание" и не скрывая своего адреса в соцсетях.
Напомним, мы ранее писали о вандалах, которые ночью исписали стены краской в центре Харькова.
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