11.07.2021 13:46

Ночное хулиганство: стали известны вандалы, испоганившие стены в центре Харькове (видео)

Дебоширившие ночью в Харькове решили объявиться в интернете.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в интернете объявились те, кто майской ночью 2021 года хулиганили в центре Харькова.

Тогда они исписали краской стены на Сумской улице надписями.

На этот раз они опубликовали ролик в интернете, демонстрируя свой ночной вандализм, характеризуя его как "послание" и не скрывая своего адреса в соцсетях.

Напомним, мы ранее писали о вандалах, которые ночью исписали стены краской в центре Харькова.