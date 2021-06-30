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30.06.2021  16:45   

В Харькове два троллейбуса на Салтовку изменят маршрут

С утра 1 июля от Героев Сталинграда до Московского проспекта и метро Турбоатом в Харькове на троллейбусах добраться не удастся.


//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в четверг 1 июля 19-й и 35-й троллейбусы с 9:30 до 14:30 изменят пойдут по другому маршруту.
 
Это связано с тем, что будет запрещено движение троллейбусов по проспекту Льва Ландау между проспектами Героев Сталинграда и Московским.
 
По информации Департамента инфраструктуры, на этом участке будут ремонтировать контактную сеть.
 
Движение троллейбусов будет организовано так:
 
№19: разворотный круг «602 микрорайон» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом»;
 
№35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом».
 
Напомним, ранее мы сообщали что 45-й троллейбус временно не будет курсировать.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, троллейбус, харьков, маршрут, московский проспект, ландау
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