30.06.2021 16:45

В Харькове два троллейбуса на Салтовку изменят маршрут

С утра 1 июля от Героев Сталинграда до Московского проспекта и метро Турбоатом в Харькове на троллейбусах добраться не удастся.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в четверг 1 июля 19-й и 35-й троллейбусы с 9:30 до 14:30 изменят пойдут по другому маршруту.

Это связано с тем, что будет запрещено движение троллейбусов по проспекту Льва Ландау между проспектами Героев Сталинграда и Московским.

По информации Департамента инфраструктуры, на этом участке будут ремонтировать контактную сеть.

Движение троллейбусов будет организовано так:

№19: разворотный круг «602 микрорайон» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом»;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом».