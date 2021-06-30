В Харькове два троллейбуса на Салтовку изменят маршрут

С утра 1 июля от Героев Сталинграда до Московского проспекта и метро Турбоатом в Харькове на троллейбусах добраться не удастся.
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Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
Говорят, дождь в начале путешествия смоет негатив и принесет удачу. С этой точки зрения второй летний месяц начнется безупречно.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
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