Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине СБУ разоблачила факты нанесения вреда экологии региона
02.06.2021  14:55   

На Харьковщине СБУ разоблачила факты нанесения вреда экологии региона

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила факты нанесения вреда экологии региона. Нарушения выявлены при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов.

СБУ разоблачило чиновника, который нанес весомый вред экологии района
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера Управления службы безопасности Украины в Харьковской области Владислава Абдулу.
 
По словам силовиков, сотрудники профильного коммунального предприятия Купянского горсовета, обслуживая полигон твердых бытовых отходов, допустили загрязнение почв и подземных вод в пригороде крупного райцентра.
 
Согласно заключению экспертов Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. Бокариуса» размер вреда окружающей среде, нанесенного небрежностью должностных лиц, превысило 260 000 гривен.
 
Сейчас руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.
 
Чиновнику грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что Верховная Рада установила ответственность за использование пластиковых пакетов в Украине
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  сбу, харьков, экология
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.05 Криминал и происшествия Ущерб на миллион. Под Харьковом "прикрыли" карьер (ФОТО, ВИДЕО) 24.05 Криминал и происшествия Поставляли вооружение в РФ: СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу 14.05 Власть На улицы Харькова выедет военная техника: СБУ проводит антитеррористические учения
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 