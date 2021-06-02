02.06.2021 14:55

На Харьковщине СБУ разоблачила факты нанесения вреда экологии региона

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила факты нанесения вреда экологии региона. Нарушения выявлены при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера Управления службы безопасности Украины в Харьковской области Владислава Абдулу.

По словам силовиков, сотрудники профильного коммунального предприятия Купянского горсовета, обслуживая полигон твердых бытовых отходов, допустили загрязнение почв и подземных вод в пригороде крупного райцентра.

Согласно заключению экспертов Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. Бокариуса» размер вреда окружающей среде, нанесенного небрежностью должностных лиц, превысило 260 000 гривен.

Сейчас руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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