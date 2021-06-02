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02.06.2021  15:20   

В Харьковской области растет долг по заработным платам

Почти 15 тысяч человек в регионе вовремя не получили оплату за свой труд.

Харьковщина наращивает долги по заработным платам
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на данные Главного управления статистики в Харьковской области. Так, сумма невыплаченной заработной платы на предприятиях, активных на начало года, на 1 мая 2021 года составила 476,4 млн.грн. В течение апреля 2021 года долг предприятий увеличился на 1,9% (на 9,0 млн.грн).
 
Отмечается, что основная часть невыплаченной зарплаты приходилась на предприятия промышленности - 88,2% (420,2 млн.грн). На начало мая своевременно не получили заработную плату 14,8 тыс. человек.
 
В статуправлении выделили крупнейшие районы-должники по заработным платам:
  • Харьковский - 432705,2 тыс.грн;
  • Богодуховский - 752,4 тыс;
  • Изюмский - 3508,8 тыс.грн; 
  • Лозовской - 27312,7 тыс.грн; 
  • Чугуевский - 12164,6 тыс.грн

Ранее РЕДПОСТ писал, на 1 апреля задолженность перед работниками предприятий составляла 467,5 млн.грн

 
Источник:   Главное управление статистики
 Тэги:  задолженность, харьков
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