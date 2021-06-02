Почти 15 тысяч человек в регионе вовремя не получили оплату за свой труд.
Ранее РЕДПОСТ писал, на 1 апреля задолженность перед работниками предприятий составляла 467,5 млн.грн
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Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
В Харькове будет сохраняться холодная и дождливая погода под влиянием малоподвижного фронта.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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