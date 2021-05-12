Сегодня - день рождения почетного харьковчанина Владимира Шумилкина

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра города Владимира Шумилкина.
«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и вдохновения, осуществления всех планов и надежд.
Уверен, что Ваши личные и деловые качества, компетентность и настойчивость станут залогом успеха и новых достижений. Пусть любовь, уважение и поддержка родных, близких и друзей всегда Вас сопровождают», - говорится в поздравлении.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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