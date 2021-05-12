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12.05.2021  10:01   

Сегодня - день рождения почетного харьковчанина Владимира Шумилкина

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра города Владимира Шумилкина.

Сегодня - день рождения почетного харьковчанина Владимира Шумилкина

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и вдохновения, осуществления всех планов и надежд.

Уверен, что Ваши личные и деловые качества, компетентность и настойчивость станут залогом успеха и новых достижений. Пусть любовь, уважение и поддержка родных, близких и друзей всегда Вас сопровождают», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, владимир шумилкон
 
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