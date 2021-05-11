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11.05.2021  19:53   

Игорь Терехов: Харьков чтит великий подвиг победителей!

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов выразил благодарность всем харьковчанам за то, что День Победы прошел в атмосфере общего единства - без провокаций и политического противостояния.


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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:
 
"Хочу выразить слова благодарности всем харьковчанам за то, что в этом году празднование Дня Победы прошло в атмосфере общего единства: без провокаций и политического противостояния.
 
День Победы всегда был священным праздником для Харькова. В каждой харьковской семье есть свой герой, своя история и память о войне, которая передаётся из поколения в поколение.
 
Горжусь тем, что не смотря на попытки политиков внести раздор и разногласия, в этот день Харьков показал своё единство и сплочённость. Спасибо Вам.
 
Харьков чтит великий подвиг победителей!"
Тэги:  терехов, день победы, харьков
 
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