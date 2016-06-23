Под Харьковом горел детский сад (ФОТО)

День непередбачуваних емоційних метаморфоз. При цьому емоції можуть захоплювати людей на порожньому місці, у тому числі й у самий невідповідний момент.

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.