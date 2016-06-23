Под Харьковом горел детский сад (ФОТО)

Около пяти утра 23 июня в здании детского сада «Барвинок» села Лесное Дергачевского района произошел пожар.
Спасателей вызвали местные жители.
К месту происшествия было направлено 2 отделения на автоцистернах в составе 12 спасателей.
Горели деревянные конструкции крыши одноэтажного здания детского учебного заведения на площади 400 кв.м. и помещения прачечной на площади 20 кв.м.
Из-за значительной площади пожара и удаленность источников воды на тушение дополнительно прибыли еще 6 отделений на автоцистернах в составе 30 спасателей.
В 6:05 пожар был локализован, в 7:20 полностью ликвидирован.
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
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