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23.06.2016  11:36   

Под Харьковом горел детский сад (ФОТО)

Около пяти утра 23 июня в здании детского сада «Барвинок» села Лесное Дергачевского района произошел пожар.


// ГСЧС

Спасателей вызвали местные жители.

К месту происшествия было направлено 2 отделения на автоцистернах в составе 12 спасателей.

Горели деревянные конструкции крыши одноэтажного здания детского учебного заведения на площади 400 кв.м. и помещения прачечной на площади 20 кв.м.

Из-за значительной площади пожара и удаленность источников воды на тушение дополнительно прибыли еще 6 отделений на автоцистернах в составе 30 спасателей.



В 6:05 пожар был локализован, в 7:20 полностью ликвидирован.



Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
 


Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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