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08.12.2015  10:00   Павел Козаченко

На Сумской загорелся трамвай (ФОТО)

Возле Малой железной дороги в Харькове сегодня утром произошло возгорание трамвая.


http://vk.com/h_kharkov
В трамвае замкнуло проводку

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В момент возгорания трамвай двигался по улице Сумской в сторону Лесопарка.

По предварительным данным, произошло замыкание проводки. На место происшествия приехали пожарные. Жертв нет.

 


Тэги:  пожар, трамвай, харьков, лесопарк
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