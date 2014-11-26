Землю накроют сильные магнитные бури: расписание на декабрь

В середине декабря на Земле прогнозируют чрезвычайно большое количество солнечной активности.
Как отмечает заведующий отделом Института геофизики НАНУ Михаил Орлюк, магнитные бури следует ожидать 2 декабря, 10-12 декабря, а также 15-16-го.
При этом, возможно, что в Украине можно будет наблюдать Северное сияние. Подобный феномен в последний раз был зафиксирован в 70-х годах прошлого века.
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