26.11.2014 22:01

Землю накроют сильные магнитные бури: расписание на декабрь

В середине декабря на Земле прогнозируют чрезвычайно большое количество солнечной активности.

Как отмечает заведующий отделом Института геофизики НАНУ Михаил Орлюк, магнитные бури следует ожидать 2 декабря, 10-12 декабря, а также 15-16-го.

При этом, возможно, что в Украине можно будет наблюдать Северное сияние. Подобный феномен в последний раз был зафиксирован в 70-х годах прошлого века.