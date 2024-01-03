03.01.2024 17:10

Купання малюка: як створити безпечний і цікавий простір

З появою немовляти у сім’ї змінюється все: від інтер’єру будинку і розпорядку дня до щоденних звичок і способу життя. Майбутнім батькам доведеться зіткнутися з новими труднощами, викликами та обов’язками, а також знайти нові здібності та навички.

Щоб не розгубитися і не наробити помилок, до батьківства потрібно підготуватися заздалегідь. Це стосується і ритуалу купання малюка. У статті розповідаємо, як забезпечити дитині безпеку під час миття і як зробити цей процес максимально цікавим, щоб прищепити любов до водних процедур.

Косметичні засоби для душу і ванни

Перед народженням дитини потрібно придбати всі необхідні засоби та речі. Для купання варто купити універсальний очищувальний продукт або окремо шампунь для волосся і гель для тіла — кому як зручно. Але особливу увагу потрібно приділяти їхній якості. Надавайте перевагу натуральним і безпечним косметичним продуктам перевірених і сертифікованих брендів. Уникайте засобів з ПАР, силіконами та сульфатами, парабенами, барвниками, ароматизаторами, іншими агресивними і шкідливими компонентами. Наприклад, можна вибрати щось з асортименту українського бренду Вухастик. Спеціальні делікатні продукти не повинні спричиняти сліз у дитини. Звертайте увагу, чи перевірені засоби у клінічних умовах і чи рекомендовані вони дерматологами. Це важливо!

Деякі люди старшого покоління можуть наполягати на додаванні у воду різних трав’яних настоянок чи інших рідин. Науково доведено, що це не обов’язково. Якщо у дитини буде надто суха або чутлива шкіра, зверніться до лікаря. Він порадить дерматологічні чи аптечні засоби, які можна додавати у воду, і це матиме результат.

На випадок появи сухих скоринок на голові у малюка, що є дуже поширеним явищем, придбайте спеціальну косметичну дитячу олію. Вона допоможе розм’якшити та усунути ці скоринки без пошкоджень і дискомфорту. Також необхідно мати в арсеналі дитячу присипку і зволожувальний крем для догляду за ніжною шкірою після прийняття ванни.

Усе для безпечності

Аксесуари

Маленька дитина для безпечного і зручного миття потребує великої кількості необхідних аксесуарів. Ось основні з них:

окрема невелика міцна ванна, яка повинна стояти у безпечному місці і призначатися лише для купання малюка;

підставка під ванну для зручності миття дитини, адже не всім батькам комфортно нахилятися у ванну або до підлоги;

анатомічна гірка — це пластикова або силіконова похила конструкція для зручного розташування новонародженого у ванночці;

градусник, щоб виміряти температуру води;

антиковзкий килимок, який запобігає ковзанню дитини у ванні;

надувне коло для шиї, щоб малюк комфортно плавав у воді (для тих, хто вже тримає голову);

аксесуар на голову, який запобігає потраплянню води та очищувальних засобів в обличчя;

м’яка губка або мочалка, якою можна злегка промокати чи поливати малюка;

рушник, наприклад, з куточком, щоб витерти дитину після ванни;

щітка для волосся, яка допомагає розплутати волосся і злегка усунути скоринки.

Умови

Щоб купання було безпечним, потрібно дотримуватись загальних правил. Набирайте воду рівнем по стегно дитини. Це приблизно 5–6 см. Підтримуйте температуру приміщення у межах 21–25 градусів та уникайте різких перепадів між кімнатами. Воду готуйте для купання температурою 36–37 градусів. Кип’ятити її не обов'язково, якщо вона не спричиняє у вас сумнівів. Якщо вода каламутна, має відтінок і сторонній запах, то краще використовувати кип’ячену або куплену.

Іграшки для купання

Для розваг і цікавого купання бренди пропонують великий вибір різних іграшок для ванни. Дуже популярними є гумові фігурки, що плавають, особливо класичні качечки. Також це можуть бути персонажі з мультфільмів, тварини, фігурки овочів чи фруктів тощо.

Останнім часом бестселерами стали іграшки із кріпленнями на ванну. Часто вони мультифункціональні: можуть відтворювати звуки та музику, світитися різними кольорами, створювати імітацію водоспаду або подавати воду для ефекту фонтану, пускати мильні бульбашки з очищувального засобу та ін. Можна вибрати на будь-який смак та уподобання!

Для старших діток можна підібрати інтерактивні іграшки, наприклад, із рухомим транспортом або рибалку з магнітними рибками і вудкою. Це не тільки потішить дитину, а й захопить її на деякий час.

Правила купання найменших

Перед початком етапу батьківства люди дізнаються з різних джерел, як треба доглядати, зокрема купати, новонародженого. Але варто нагадати загальні правила цього ритуалу, щоб у майбутньому не виникло труднощів і проблем.

Обов’язково потрібно купати малюка 2–3 рази на тиждень, але за бажанням це можна робити і щовечора, головне, щоб йому подобався цей процес.

Умивати та підмивати дитину потрібно за потреби.

Для очищення шкіри дитини достатньо 5–10 хвилин у воді.

Ретельно стежте за чистотою ванни та іграшок.

Уникайте тертя рушником і мочалкою, а лише промокайте.

Якщо вам складно чи страшно купати новонароджену дитину, попросіть про допомогу близьких людей або вашого дитячого лікаря. Також до фахівця можна звернутися за порадою чи рекомендаціями, якщо ви не впевнені у власній обізнаності. Пам’ятайте, батьківство — це складна робота, яка потребує особливих умінь, тому в проханні допомоги немає нічого поганого. Адже все приходить із досвідом!