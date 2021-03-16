16.03.2021 13:34

Оставайся красивой всегда: лучшие идеи для "масочного" макияжа

За последний год маска стала неотъемлемым атрибутом женского лица. Она скрывает его большую часть, оставляя неприкрытыми лишь глаза. Поэтому макияж глаз является главным способом привлечь к себе внимание.

Косметика бренда Physicians Formula, которая широко представлена в сети магазинов Brocard, позволит реализовать любой из выбранных вами вариантов макияжа. Разработанная американским аллергологом доктором Кренделом специально для своей жены (обладательницы чувствительной кожи), эта косметика не будет вызывать у вас чувств дискомфорта даже при длительном ношении защитной маски.

Вот лишь несколько возможных вариантов, которые неплохо сочетаются с маской.





Мягкая выразительность

Такой вариант макияжа подходит для деловой обстановки, походов в музеи и концертные залы. Мягко подчеркните брови, наложите на ресницы черную тушь. Тени применяйте лучше матовые телесных оттенков.

Роскошь золота

Понятно, что такой роскошный макияж наносится для особых случаев. Вы можете комбинировать в любых вариантах: черная тушь, слегка размытая подводка и золотые тени. Или золотая тушь, черная подводка и кремовые тени. Положитесь на свою фантазию и желаемый результат.

Морская глубина

Необычно стильно будут сочетаться яркие ультрамариновые тени, черные ресницы и светло-коричневые брови. Оттените глаза на свой выбор. Хорошо впишутся коричневый, золотистый или перламутрово белый цвета.

Смоки айс

В классическом варианте такой макияж включает в себя черные тона: объемную тушь, подводку сверху и снизу и тени. Но если вам не идут черные тени – поэкспериментируйте, заменив их на темно-серые, бронзовые или коричневые с золотом.

Монохромная фантазия

Вы, наверняка, замечали, что в последнее время людей привлекают черно-белые фотографии. В социальных сетях полно таких челленджей. То же самое происходит и в случае с монохромным макияжем: он также привлекает внимание своей лаконичностью и выразительностью. Если вы умеете рисовать, не бойтесь фантазировать. Изобразите стрелки в виде крыльев, иероглифов и тому подобное. Внимание со стороны мужчин обеспечено.