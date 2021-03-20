20.03.2021 13:42

Преимущества современных телевизоров Филипс

Компания Philips – один из самых старых и известных производителей электроники. Его хорошо знают по:

магнитолам;

радиоприемникам;

утюгам;

наушникам;

проигрывателям дисков;

телевизорам.

Вне зависимости от изделия, покупатель получает устройство высшего качество. Купить телевизор Филипс можно за вполне разумные деньги.

Особенности телевизоров компании

Современные модели бренда впечатляют своими характеристиками. При этом они остаются намного доступнее продукции компаний LG или Samsung. В ассортименте компании Philips представлены самые современные телевизоры с высоким разрешением матрицы.

ТВ-панели последнего поколения выдают качество изображения 4К. IPS-матрица отличается улучшенной цветопередачей, хорошей контрастностью и достаточной яркостью. Даже в солнечный день можно смотреть ТВ, не напрягая глаза.

Как и многие другие бренды компания использует собственные технологии и наработки. Например, Micro Dimming призвана улучшить контрастность. Процессор анализирует каждый пиксель на экране, предлагая максимальную четкость изображения. Некоторые пользователи утверждают, что показатели яркости, контрастности и плавности изображения у ТВ-панелей Филипс намного выше, чем у более дорогих брендов.

LED-подсветка у многих телевизоров может вызывать засветы по бокам экрана. В Philips эта проблема решена с помощью технологии Direct LED. Диоды расположены по всей поверхности, что обеспечивает равномерное подсвечивание.

Звук телевизоров также весьма качественный и можно вполне обойтись без подключения наружных динамиков. Даже в бюджетных моделях бренда устанавливаются динамики по 10 Вт. В то время как другие производители не стесняются ставить 6-ваттные динамики даже в дорогие модели.

Есть ли недостатки?

Пользователи смогли найти и некоторые недостатки. Главный из них касается браузера, который недостаточно удобен и медленно реагирует на команды. Другие недовольны отсутствием лазерной указки и голосового управления. Но многочисленные преимущества перекрывают эти небольшие недостатки