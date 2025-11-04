04.11.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День потребуватиме зосередженості та внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху в діях і різких рішень – стабільність сьогодні цінується більше за швидкість.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього дня вам слід діяти обережніше у справах, що стосуються фінансів або документів. Поспішність може призвести до прикрих помилок. Не варто братися за нові проєкти без чіткого плану. Краще доведіть до кінця те, що вже почали. У спілкуванні з близькими будьте тактовні – навіть невелика різкість може зіпсувати настрій на весь день.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Ви відчуєте потребу у стабільності та спокої. День сприятливий для наведення порядку вдома або на роботі. Можливе вирішення давньої побутової чи майнової справи. Уникайте надмірних емоцій, особливо під час розмов із колегами. Якщо хтось попросить поради, дайте її зважено – ваші слова матимуть значення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Період активного обміну інформацією. Можуть з’явитися цікаві пропозиції щодо співпраці або навчання. Не відкидайте нові ідеї, але й не приймайте рішення відразу. У другій половині дня можлива легка втома, тому знайдіть час для відпочинку. Добре пройдуть зустрічі з друзями, особливо в неформальній атмосфері.

Рак (22 червня – 22 липня)

День вимагатиме терпіння та гнучкості. Не варто реагувати емоційно на критику – іноді вона може бути корисною. На роботі зосередьтеся на деталях, щоб уникнути непорозумінь. Увечері бажано побути вдома, приділити увагу родині або просто відпочити в тиші.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні важливо тримати емоції під контролем. Можуть виникнути дрібні суперечки або непорозуміння, особливо на роботі. Ваша рішучість допоможе владнати ситуацію, якщо не піддаватиметеся імпульсам. Вечір варто присвятити творчості або фізичній активності – це допоможе відновити баланс.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День підходить для планування та організації. Ви зможете ефективно впоратися з рутинними завданнями, якщо не відволікатиметеся на дрібниці. Зірки радять не поспішати з важливими фінансовими рішеннями. В особистому житті можлива приємна розмова, яка допоможе залагодити старі непорозуміння.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам сьогодні варто зосередитися на справах, які вимагають комунікації. Ви легко знайдете спільну мову з людьми, якщо уникатимете категоричних висловлювань. У ділових питаннях проявіть дипломатичність. У другій половині дня можливі хороші новини, що піднімуть настрій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Цього дня не варто поспішати із серйозними рішеннями. Деякі ситуації можуть виявитися не такими, якими здаються на перший погляд. Займіться тим, що давно відкладали, – це допоможе відчути прогрес. У стосунках із близькими проявіть м’якість і терпіння.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ви відчуєте прилив енергії, але не витрачайте її даремно. Краще спрямувати сили на справи, які реально можна завершити сьогодні. Не виключені цікаві зустрічі або нові знайомства. Вечір сприятливий для спорту чи активного відпочинку.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

День сприятливий для вирішення практичних питань. Ваші старання не залишаться непоміченими, але не забувайте про відпочинок. Зірки радять уникати конфліктів – навіть дрібні суперечки можуть мати неприємні наслідки. Увечері добре побути на самоті, щоб відновити сили.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Можлива поява нових ідей або натхнення для творчості. Не відмовляйтеся від можливостей, навіть якщо вони здаються незначними. Це гарний день для навчання, пошуку інформації або спілкування з однодумцями. В особистому житті ймовірні несподівані приємні події.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День сприятливий для внутрішніх змін. Ви можете переосмислити свої цілі або знайти новий підхід до старих проблем. Не перевантажуйте себе справами – краще зробити менше, але якісно. У стосунках важливо проявити щирість і підтримку – це зміцнить довіру.