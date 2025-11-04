04.11.2025 07:30 Рита Парфенова

4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні професійне свято святкують працівники залізничного транспорту України.





Саме 4 листопада 1861 року, ще за часів Австро-Угорської імперії, на територію сучасної України – до Львова – прибув перший потяг, який мав назву «Ярослав». У нинішньому розумінні "Ярослав" був поїздом міжнародного сполучення. Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль та Львів. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні та став Днем залізничника України. Наразі Українські залізниці – «Укрзалізниця» – це 6 залізниць (Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна, Придніпровська), які об'єднують усі області України.

* * *

Щороку 4 листопада відзначається Міжнародний день маркетингу – подія, присвячена професіоналам, які створюють стратегії розвитку бізнесу, формують бренд та налагоджують зв’язок із клієнтами. Маркетинг охоплює широкий спектр напрямів: від дослідження ринку й розробки продуктів до рекламних кампаній, брендингу та аналітики. Саме завдяки цим процесам компанії залучають нових споживачів, збільшують продажі та зміцнюють свої позиції на ринку.

Православні свята

За новим церковним календарем 4 листопада (17 листопада за старим стилем) православні віряни відзначають день пам’яті святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського. Його називали видатним проповідником, а сам він завжди спілкувався з людьми українською мовою.



Цього дня також вшановують:

преподобного Іоанікія Великого;

священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмія, пресвітера;

преподобного Меркурія, постника Києво-Печерського;

ікону Пресвятої Богородиці «Оранта-Непорушна стіна»;

освячення собору Святої Софії в Києві.

Віряни звертаються до святих із молитвами про силу, мудрість і терпіння, а до ікони «Оранта-Непорушна стіна» – із проханнями про захист від ворогів, мир і злагоду в родині, охорону дому від лиха та зцілення.

Народні традиції та прикмети

У народі цей день відомий як Веремій або Ярема-сиди вдома. Вважалося, що цього часу по землі ходить нечиста сила, тому люди намагалися не виходити без потреби з дому. Для захисту на підвіконня клали грона горобини, а над дверима малювали хрести.



За традицією, 4 листопада не починали нових справ і не ходили в гості. День вважався сприятливим для прибирання, дрібного ремонту та домашніх справ.



Церква закликає вірян цього дня уникати сварок, заздрості, жадібності та відмов у допомозі. Не рекомендується позичати сірники – вважалося, що разом із вогнем можна «віддати з дому» добробу

Також цього дня

1493 року експедиція Христофора Колумба відкрила острів Гваделупа.



1708 – гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на сторону Шведської імперії та почав маневр на з'єднання з військами Карла XII.



1879 – Джейдс Рітті патентує перший касовий апарат, щоб покінчити з крадіжкою барменів у своєму салуні в містечку Дейтон (штат Огайо).



1890 – у Лондоні була пущена перша у світі підземна залізниця (електрична) дорога. Тоді ж вона набула найменування – сабвей, яке і сьогодні використовують як синонім метро. Першим пасажиром, який відкрив рух лондонського сабвею, став принц Уельський, згодом король Великої Британії Едуард Сьомий.



1922 – англієць Говард Картер виявив гробницю фараона Тутанхамона у Єгипті. Розкопки тривали два роки. Але й досі гробниця дає археологам сюрпризи.



1937 – у харківському театрі музкомедії відбулася прем'єра оригінальної української версії героїко-романтичної оперети Весілля в Малинівці. Російськомовний варіант був екранізований в 1967 році, фільм посів 2-е місце в прокаті – 74,6 млн глядачів.



1946 – у Парижі утворено ЮНЕСКО – Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури.



1950 – у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини та основних свобод.



1969 – народився Меттью Макконахі, американський актор («Справжній детектив», «Інтерстеллар», «Даласький клуб покупців»).

1984 – заснувують компанію "Dell"



1991 – Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Національну гвардію України». Підрозділ, заснований на базі Внутрішніх військ УРСР, був розпущений Законом України "Про розформування Національної гвардії України" від 11 січня 2000 року №1363-XIV. У березні 2014 року, після подій у Криму, ухвалено рішення відродити Національну гвардію України. 13 березня 2014 року Верховна рада України затвердила закон № 4393 та фінансування Національної гвардії. Базою для відновлення Національної гвардії стали внутрішні війська МВС України.

Іменини відзначають:

Антон, Василь, Володимир, Вольдемар, Ганна, Герман, Гликерія, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Олександр, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян.