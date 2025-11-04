4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні професійне свято святкують працівники залізничного транспорту України.
Саме 4 листопада 1861 року, ще за часів Австро-Угорської імперії, на територію сучасної України – до Львова – прибув перший потяг, який мав назву «Ярослав». У нинішньому розумінні "Ярослав" був поїздом міжнародного сполучення. Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль та Львів. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні та став Днем залізничника України. Наразі Українські залізниці – «Укрзалізниця» – це 6 залізниць (Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна, Придніпровська), які об'єднують усі області України.
* * *
Щороку 4 листопада відзначається Міжнародний день маркетингу – подія, присвячена професіоналам, які створюють стратегії розвитку бізнесу, формують бренд та налагоджують зв’язок із клієнтами. Маркетинг охоплює широкий спектр напрямів: від дослідження ринку й розробки продуктів до рекламних кампаній, брендингу та аналітики. Саме завдяки цим процесам компанії залучають нових споживачів, збільшують продажі та зміцнюють свої позиції на ринку.
За новим церковним календарем 4 листопада (17 листопада за старим стилем) православні віряни відзначають день пам’яті святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського. Його називали видатним проповідником, а сам він завжди спілкувався з людьми українською мовою.
Цього дня також вшановують:
Віряни звертаються до святих із молитвами про силу, мудрість і терпіння, а до ікони «Оранта-Непорушна стіна» – із проханнями про захист від ворогів, мир і злагоду в родині, охорону дому від лиха та зцілення.
У народі цей день відомий як Веремій або Ярема-сиди вдома. Вважалося, що цього часу по землі ходить нечиста сила, тому люди намагалися не виходити без потреби з дому. Для захисту на підвіконня клали грона горобини, а над дверима малювали хрести.
За традицією, 4 листопада не починали нових справ і не ходили в гості. День вважався сприятливим для прибирання, дрібного ремонту та домашніх справ.
Церква закликає вірян цього дня уникати сварок, заздрості, жадібності та відмов у допомозі. Не рекомендується позичати сірники – вважалося, що разом із вогнем можна «віддати з дому» добробу
1493 року експедиція Христофора Колумба відкрила острів Гваделупа.
1708 – гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на сторону Шведської імперії та почав маневр на з'єднання з військами Карла XII.
1879 – Джейдс Рітті патентує перший касовий апарат, щоб покінчити з крадіжкою барменів у своєму салуні в містечку Дейтон (штат Огайо).
1890 – у Лондоні була пущена перша у світі підземна залізниця (електрична) дорога. Тоді ж вона набула найменування – сабвей, яке і сьогодні використовують як синонім метро. Першим пасажиром, який відкрив рух лондонського сабвею, став принц Уельський, згодом король Великої Британії Едуард Сьомий.
1922 – англієць Говард Картер виявив гробницю фараона Тутанхамона у Єгипті. Розкопки тривали два роки. Але й досі гробниця дає археологам сюрпризи.
1937 – у харківському театрі музкомедії відбулася прем'єра оригінальної української версії героїко-романтичної оперети Весілля в Малинівці. Російськомовний варіант був екранізований в 1967 році, фільм посів 2-е місце в прокаті – 74,6 млн глядачів.
1946 – у Парижі утворено ЮНЕСКО – Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури.
1950 – у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини та основних свобод.
1969 – народився Меттью Макконахі, американський актор («Справжній детектив», «Інтерстеллар», «Даласький клуб покупців»).
1984 – заснувують компанію "Dell"
1991 – Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Національну гвардію України». Підрозділ, заснований на базі Внутрішніх військ УРСР, був розпущений Законом України "Про розформування Національної гвардії України" від 11 січня 2000 року №1363-XIV. У березні 2014 року, після подій у Криму, ухвалено рішення відродити Національну гвардію України. 13 березня 2014 року Верховна рада України затвердила закон № 4393 та фінансування Національної гвардії. Базою для відновлення Національної гвардії стали внутрішні війська МВС України.
Антон, Василь, Володимир, Вольдемар, Ганна, Герман, Гликерія, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Олександр, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян.
День потребуватиме зосередженості та внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху в діях і різких рішень – стабільність сьогодні цінується більше за швидкість.
Протягом усього дня у Харкові спостерігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозують.
