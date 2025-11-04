Прогноз погоди у Харкові на 4 листопада

Протягом усього дня у Харкові спостерігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 9 – 11° тепла.
День потребуватиме зосередженості та внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху в діях і різких рішень – стабільність сьогодні цінується більше за швидкість.
Сьогодні професійне свято святкують працівники залізничного транспорту України.
