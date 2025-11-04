04.11.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 листопада

Протягом усього дня у Харкові спостерігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 9 – 11° тепла.

Народні прикмети

якщо день видався ясним – зима буде сухою і холодною;

коли небо затягнуте хмарами чи стоїть туман – тепло протримається до кінця осені;

якщо подув теплий вітер – чекати варто на пізню, м’яку зиму;

випав перший сніг – зима прийде швидко;

коли чути крики ворон – наближається негода;

якщо ніч зоряна – попереду морози.