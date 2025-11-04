    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 4 листопада
04.11.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 листопада

Протягом усього дня у Харкові спостерігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозують.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 9 – 11° тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

  • якщо день видався ясним – зима буде сухою і холодною;
  • коли небо затягнуте хмарами чи стоїть туман – тепло протримається до кінця осені;
  • якщо подув теплий вітер – чекати варто на пізню, м’яку зиму;
  • випав перший сніг – зима прийде швидко;
  • коли чути крики ворон – наближається негода;
  • якщо ніч зоряна – попереду морози.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада 02.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада 01.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 