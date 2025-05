03.05.2025 07:30 Рита Парфенова

3 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 травня відзначається День свободи друку.





Цього дня 1991 року підписано «Віндхукську декларацію», яка закликає уряди держав усього світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер.



У декларації наголошувалося, що найважливішим компонентом будь-якого демократичного суспільства є вільна, плюралістична та незалежна преса.



Напередодні Дня свободи друку міжнародна організація Комітет Захисту Журналістів проводить аналіз відносин преси та влади та надсилає главам держав листи з описом проблем журналістів, на які варто було б звернути увагу. Міжнародна організація «Репортери без кордонів», на основі моніторингу ситуації у понад 100 державах світу, щорічно складає список «ворогів вільної преси».



Головним заходом у святковий день є вручення Всесвітньої премії ЮНЕСКО за внесок у справу вільного друку ім. Гільєрмо Кано. Премію засновано на честь загиблого у 1986 році колумбійського журналіста. Вона присуджується окремій особі, організації або установі, яка зробила значний внесок у справу захисту свободи друку або її сприяння у всьому світі, особливо якщо така діяльність пов'язана з ризиком або репресіями.



* * *



А щоб привернути увагу до можливостей використання відновлюваних джерел енергії Європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії, починаючи з 1994 року, на добровільній основі організовує 3 травня щорічний День Сонця.



Сонце - найближча до Землі зірка, яка є для нашої планети найпотужнішим джерелом космічної енергії. Воно дає нам світло та тепло, які необхідні людям, рослинам та тваринам. Без Сонця на нашій планеті не було б повітря і води - повітря перетворилося б на рідкий азотний океан, усі води б замерзли, а суша зледеніла. Для нас, землян, найважливіша особливість Сонця в тому, що в нього виникла наша планета, і на ній з'явилося життя.



День Сонця покликаний привернути увагу до можливостей використання відновлюваних джерел енергії та нагадати, що Сонце життєво важливе для життя на Землі. Адже за максимального використання сонячних технологій більшість країн зможуть зменшити свою залежність від електрики, виготовленої викопним паливом.



Ця зміна в галузі енергетики могла б суттєво зменшити рівень забруднення довкілля у світі.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Тимофія та Маври.

Цей день здавна вважався сприятливим для висаджування капусти. Її обов'язково обприскували святою водою, щоб захистити від шкідників.

Що не можна робити:

плакати, навіть від щастя;

носити темний одяг – притягує журбу;

розливати молоко.

За Юліанським календарем, 3 травня православна церква вшановує пам’ять преподобного Теодора Трихіни.

Особливих прикмет на цей день не було, селяни готувалися до посівних робіт.

Що не можна робити:

вирушати на риболовлю;

планувати важливі справи, призначати весілля та хрестини;

працювати із рослинами, навіть кімнатними.

Також цього дня

1494 року Христофор Колумб відкрив Ямайку.



1845 – народився Ілля Мечников, мікробіолог, основоположник імунології, був з 1895 до смерті директором Пастерівського інституту в Парижі.



1902 – в США заснована компанії "Пепсі-кола".



1904 – американський винахідник Джордж Паркер патентує свою першу авторучку.



1937 – роман Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром» отримує Пулітцерівську премію.



1938 – у Харкові народився Аркадій Інін. Насправді його прізвище Гуревич. Сценарист, письменник, драматург, публіцист. Автор близько тридцяти кінокомедій, випустив понад п'ятнадцять книг, автор близько двохсот теле- та радіопередач («Десь є місто, або Клуб земляків», «Трамвай бажань» у співавторстві з Олександрою Ліванською, «Сімейний клуб «Ти і я»), газетних статей та журнальних фейлетонів.



1978 – перше спамерське повідомлення розіслав один із менеджерів комп'ютерної компанії DEC за приблизно 400 адресами.



1982 – народилася Ребека Холл, англійська актриса («Престиж», «Місто злодіїв», «Вікі Христина Барселона», «Залізна людина 3»)



1988 – у США побачили світ мемуари Дональда Рігана, колишнього глави апарату президента Рейгана, в яких він повідомив про те, що Рейган призначав дати важливих зустрічей і прийняття рішень відповідно до інформації, яку отримував від астролога своєї дружини.



2003 – у Монголії відзначили День народження великого полководця давнини, засновника єдиної монгольської держави Чингісхана. На честь цієї події у Державному Академічному театрі опери та балету Улан-Батора відбулася прем'єра опери «Чінхісхан».



2004 – гітарний риф у пісні «Sweet Child O'Mine» гурту «Guns N’Roses» визнаний найкращим рок-рифом усіх часів. Список ста найкращих гітарних рифів був складений за результатами опитування, проведеного музичним журналом Total Guitar. Друге місце в рейтингу посів гурт Nirvana з піснею Smells Like Teen Spirit. Третє місце дісталося пісні "Whole Lotta Love" гурту "Led Zeppelin". В опитуванні взяли участь понад дві тисячі читачів журналу.



2009 – газета The Mail on Sunday повідомила, що батьківщина танків, Великобританія, припиняє їх випускати.



2014 – створено добровольчий батальйон "Айдар".

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Мавр, Петро, Тимофій, Феодосій.

за Юліанським календарем: Гаврило (Гавриїл), Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.